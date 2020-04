Na čigav račun

Hej, članek je zaklenjen, ne morem prebrati!«»Mi pošlješ pdf svojega članka?«»Lahko objaviš fotografijo, s katere se bo dalo brati, tukajle ne vidim?«To so običajni zapisi ob zanimivih povezavah na družbenih omrežjih. V času velikih besed o solidarnosti lahko, zaslepljeni od lepote ideje, prezremo možnost za solidarnost tik pred nami. To se zgodi tudi najbolj izobraženim in največjim zagovornikom pravičnosti in javnega dobrega. No, v resnici je prav preprosto. Članki so zaklenjeni z razlogom in ni jih težko odkleniti. Z odkupom izkažete spoštovanje do avtorskega dela, z naročilom do medija; s tem prispevate k zavesti, ...