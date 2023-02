Na demografski prelomnici

V nadaljevanju preberite:

Redkokatera statistika je tako natančna, kot je statistika o številu rojstev in smrti. Dinamika obeh kategorij ne določa le naravnega gibanja prebivalstva, ki se izračuna kot razlika med številom rojstev in smrti, temveč tudi gospodarsko rast, ki je še posebej odvisna od individualnih odločitev delovno aktivnega prebivalstva o tem, kje in kako bodo živeli, kako bodo šolali svoje otroke in preživljali svoj prosti čas. Pri tem ne smemo spregledati, da na gibanje celotnega prebivalstva v Sloveniji vpliva tudi selitvena dinamika oziroma razlika med številom ljudi, ki zapustijo Slovenijo, in tistimi, ki se v Slovenijo priselijo.