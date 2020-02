Na kavo s kulturnikom

Ko me na ulicah Ljubljane kak turist ali pa na potovanju kolega popotnik vpraša, kakšna dežela je Slovenija, se vedno potrudim, da naslikam kar se da lepo in resnično sliko svoje države.Po tem, ko izčrpamo glavne blagovne znamke Slovenije (Jugoslavijo, Bled, Luko Dončića), se kdaj pa kdaj kak sogovornik izkaže za nenasitno radovednega. Takrat se rada ozrem na bogato slovensko kulturo.»Hočeš reči, da vaša država deli subvencije, da lahko nastajajo umetniška dela?«»Ja, za vse od slikarstva, knjig in glasbe do teatra.«»Zakaj?«»Ker slovenska umetnost na dvomilijonskem trgu ne bi preživela in bi potem vsi gledali le Netflix ...