FOTO:Na tri dni roman

Komu so namenjene literarne nagrade? Kdo, kateri bralci in kupci se zmenijo zanje? V primeru kresnika, Delove nagrade za najboljši roman leta, ki si jo je zamislil pisatelj Vlado Žabot, je odgovor brez dvoma očiten, slovenskemu romanu, na najboljši mogoči način. Kresnik, zgodba o uspehuO tem govori zdaj že znameniti podatek, da so prvega nagrajenca žiranti na meji med Prlekijo in Prekmurjem, a bolj na prleški strani, na Razkrižju, izbirali izmed sedemnajstih del, potem pa dolgo ni bilo leta, ko bi številka padla pod petdeset, kar se je zdelo več kot imenitno, še potem se je začela vzpenjati in po lanskem vrhuncu z več kot sto ...