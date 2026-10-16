Na zatohli strani Alp

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Konec julija sem dobil dve uradni pismi, ki bi težko bili bolj različni. V prvem se mi je generalni direktor Unesca zahvalil za delo v Svetovni komisiji za etiko znanosti in tehnologije (COMEST) in me povabil k sodelovanju v drugem mandatu. V drugem pa me je direktorica Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS) obvestila, da Kvarkadabra ni bila izbrana na razpisu za podporo popularizaciji in komuniciranju znanosti, ki je osrednji vir financiranja mojega dela. Med 24 podprtimi projekti za nas ni bilo prostora. Seveda gre za različni odločitvi, a ko sem si ogledal ocenjevalno dokumentacijo, me je presenetilo, kako zelo različno je ...