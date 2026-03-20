Nacionalna izdaja je DNK desnice

Razkritje vmešavanja izraelskega podjetja Black Cube v slovenske volitve precej spominja na afero Patria, ki je eksplodirala nekaj tednov pred volitvami leta 2008 in neposredno vplivala na poraz Janeza Janše. Afera Patria ostaja edina predvolilna afera, ki je samostojno prevesila volilni rezultat, tisto leto v prid Borutu Pahorju. Ni mati vseh afer (čeprav ima tudi mati vseh afer enakega protagonista), a je modelska, perfektna, »blue-chip« predvolilna afera, kakršno si želi marsikdo poustvariti v predvolilnem času, ko ponovno kaže, da se na oblast lahko vrne Janez Janša.