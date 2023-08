Nacionalni projekt obnove

V nadaljevanju preberite:

Dva tedna po katastrofalni ujmi lahko ugotovimo, da ima Slovenija odlično vpeljan in dobro delujoč sistem za odziv in pomoč ob naravnih nesrečah. Civilna zaščita, reševalci, gasilci, vojska, policija, humanitarne organizacije, lokalne oblasti, zdravstveni delavci, prostovoljci in vsi drugi na poplavljenem terenu so opravili vrhunsko delo, tudi vsa pomoč iz tujine zasluži globok poklon. Po splošni oceni je bil tudi prvi odziv vlade in še posebej nekaterih državotvornih ministrstev na največjo naravno nesrečo v novejši zgodovini doslej hiter in primeren.

Kateri so glavni izzivi pri nacionalnem projektu obnove? Kako naj država financira sanacijo, katere možnosti so odpirajo?