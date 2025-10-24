Načrtovano na Kitajskem

V nadaljevanju preberite:

Ko tujci – Kitajci nam pravijo »prijatelji od daleč« – dandanes pripotujemo na Kitajsko, smo lahko prepričani, da bomo tu v zgodovinskem trenutku: država vsak teden preseže kak lasten rekord, predstavi kakšno prelomno tehnološko inovacijo ali se proslavi z novim znanstvenim prebojem, kakršen je nedavni izum medicinskega lepila, s katerim ortopedi v nekaj minutah zlepijo in zacelijo zlomljene kosti pacientov.

Letos sem dvakrat priletela na Kitajsko in obakrat se je tu pisala zgodovina. Prvič spomladi, ko se je Kitajska med trgovinsko vojno, ki so jo proti globalni skupnosti sprožile Združene države Amerike, izkazala za edino državo, ki se je temu tipu sodobnega vojskovanja z ekonomskimi sredstvi zmožna upreti.

Ko sem se spet vrnila to jesen, je ozračje skoraj še bolj napeto kot pred pol leta, in to ne le zato, ker združenodržavni predsednik ponovno zaostruje trgovinsko vojno. V Pekingu, kjer že 50 let padajo najpomembnejše politične odločitve za celotno človeštvo, kitajski politični vrh pospešeno pripravlja novi, 15. zaporedni petletni plan. Ta predstavlja glavni nacionalni gospodarski in družbeni razvojni načrt, ki bo določal strateške cilje in usmeritve za razvoj države v obdobju 2026–2030.