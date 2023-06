Nafta se bo pocenila

Ljudje so že naveličani novic v slogu: bencin se bo podražil, na avtocesti so zastoji ali pa vse težje do kreditov. Ko agencije objavijo dobro novico, da se je nafta pocenila, ji skoraj nihče ne verjame več. Ampak tokrat je res. Cene nafte so se na borzah v Aziji že drugi teden zapored znižale. Cena za sod teksaške nafte je v petek padla za še 62 centov na nekaj več kot 70 dolarjev. Se spomnite, kako so jo nabijali lani, nekaj mesecev po izbruhu vojne v Ukrajini? Do več kot 120 dolarjev. In potem je šlo vse v tri krasne. Zdaj, ko je nafta padla, pa smo še zmeraj tam. Naš bencin se je v torek raje lepo dodatno odebelil. In to je za naš žep edina prava borza.

Če ne bi bilo vojne, bi že našli kak drug izgovor za inflacijo. Inflacija je lepa priložnost za zvitorepce. Poglejte primer knjig. Nikoli še nisem prebral opozoril v medijih, da se bodo jutri podražile knjige za 20 odstotkov. Ma, koga brigajo knjige! Založniki jih mečejo zastonj za vami.

Ta ma, koga briga je najboljše zdravilo proti inflaciji. Če bi se ljudje (postavimo to možnost) enotno vsi v en glas odločili: ma, koga briga nafta in bi se preprosto pol manj vozili z avti, bi se zgodila vsaj dva čudeža naenkrat: cena nafte bi se znižala za polovico. Cena avtov pa še bolj. Če bi na primer vozniki avtov na električni pogon povedali, kakšne preglavice jim povzročajo »naelektreni« konjički (ampak tega vam raje ne povejo, ker bi razgalili šibko točko svojih egov), in če bi to vedela še vsa ostala tesla, bi mi vsi kmalu videli, kakšna je realna cena teh tesel.

Prej ali slej se je treba sprijazniti, da nas zvitorepci držijo v šahu. Zadnje dni so objavili novico, da so po vseh kritičnih pripombah in res nesprejemljivi kreditni politiki vendarle našli rešitev za reveže, ki jim bodo od zdaj bistveno olajšali najem kreditov. Končno ena dobra novica, smo rekli. V naši agenturi smo bili prepričani, da bodo banke zdaj (ko imajo trezorje nabasane do stropa in ne vedo več, kam s kupi bankovcev) delile denar zastonj, da bodo dale še kakšno nagrado tistim, ki bodo pripravljeni skrbeti za obrat kapitala. Kako smo se zmotili! Zvitorepci so našli zgolj novo formulo, po kateri bodo lahko ožemali še revnejše sloje. Celo tiste, ki z mesečno mezdo komaj zvežejo mesec z mesecem. Kaj pa lastnike prepolnih trezorjev briga socialni položaj ovc! Oni morajo skrbeti za prezračevanje bankovcev in nova formula ožemanja še najbolj revnih napoveduje, da bodo morali dodatno povečati trezorje. Res težki časi za bankirje.

Inflacija je lepa priložnost za zvitorepce. FOTO:Shutterstock

Eno leto po veliki lanski suši je prišel minister Brežan v Koper. Pričakovali smo končno odrešitev, izvedeli pa smo, kar vemo že dolga leta, da je namreč država na dobri poti iskanja vode, da je vode za vse dovolj (Istrani niso čisto prepričani, čeprav je prav ob Brežanovem obisku res tudi v Istri padlo nekaj kapelj) in da si bodo prizadevali za trajno rešitev, za trajni vodni vir. Ki pa ga bodo morali še poiskati.

Za vse te novice so potrebovali eno dolgo leto. Res so garali. Največji napredek pa je, da so po enem letu od suše že (poudarek na že) objavili razpis, s katerim bodo šele zbrali strokovnjake, ki bodo šele predlagali rešitev za nov vodni vir. Ker so imeli v Istri v zadnjih 50 letih že kakih deset končnih, idealnih in tudi dragih rešitev, bo prav zanimivo izvedeti, kakšno čudežno rešitev bodo našli tokrat, predvsem pa bomo merili, koliko dražja bo zdaj rešitev in koliko časa bodo potrebovali, da jo bodo začeli uresničevati.

Ob vseh podražitvah je za južne Primorce dobra vsaj ta novica, da jim letos (še) ne bodo podražili vode. In to kljub zvitorepcem s Krasa, ki so v duhu odličnega sodelovanja med vodovodi v začetku junija kar odpovedali pogodbo o dobavi vode Istri. Lahko si mislite, kako odlično je takšno sodelovanje in kako obilne količine vode si bodo na ta način delili pregovorno radodarni Primorci. Kolikšna je torej cena, zaradi katere so se zgledno kregali na sodiščih in raje plačevali sodišča ter odvetnike kot delali vrtine? Toliko, da bi vsak odjemalec v Istri v povprečju na mesec plačal 20 centov več, je izračunal koprski župan. Če je bilo teh 20 centov na odjemalca na mesec res krivih za vse sodne postopke in to, da že pred desetimi leti ni uspelo povezovanje vodovodov, potem smo lahko prepričani, da so fige v žepu še najbolj povezovalni primorski sadež: Ne vem sicer, ali fige rastejo tudi v krajih, od koder je doma minister. Ampak v slovenskih žepih rastejo precej hitreje kot v Sredozemlju.