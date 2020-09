Nagobčniki in verige

Število dnevnih okužb z novim koronavirusom trenutno daleč presega stanje, ki smo si ga želeli ob začetku šole – »hvala« vladi za (brez)mejno zavlačevanje. Šola bo kuženje pospešila, še posebej v kombinaciji z »upori« proti preventivi.Žal se uporniki ne zavedajo, da je virus med nami in je njegov potencial kuženja tak, da bo brez preventive v enem mesecu ponovno ustavil naše družbeno in gospodarsko življenje.Če se torej delamo, da v »nerizični družbi mladih in zdravih« ni nevarne epidemije in ne potrebujemo preventive, se bo v nekaj tednih začelo množično umiranje starostnikov v DSO-jih in bo zastalo delo v ...