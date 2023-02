Naj gre v tri BDP

V kolumni preberite:

Država in verske skupnosti so ločene.

Verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje je svobodno.

Tale niz besed krasi našo ustavo v sedmem členu, preostale pa v kakem drugem. Dejstvo je, da ga vsebuje večina dokumentov, na katerih temeljijo sodobne države sveta. Ločitev svetega in posvetnega, cerkva in sodobnih družb. Naprednih, če veste, kaj mislim. Pravljice o kraljestvih duha je treba ločiti od zgodbic o čarovnijah materije. Zgodovina nas je skozi muke naučila, da moramo v zasledovanju krasnega novega sveta, ki ga bomo s številnimi orodji za preoblikovanje materialov in družb demokratično upravljali napredni in svobodni človečnjaki in človečnjakinje, na vso moč paziti, da nam poti k več ne prečkajo spiritualni inhibitorji napredka. Zgodovini pohlepa, ki je z industrijsko revolucijo dobila izrazit pospešek, je bilo treba omogočiti prostor za neomejeno (gospodarsko) rast. Lebensraum, če uporabimo izraz znamenitega germanskega družbenega inženirja.