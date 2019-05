Najboljši so p(rop)adli

Finančno ambiciozen direktor ima v našem zbirokratiziranem javnem zdravstvu podoben učinek kot kerozin v starinskem avtomobilskem motorju.

Zdravniki in medicinske sestre so drug za drugim odšli v samoplačniško zasebništvo ali v Avstrijo, medicinski posegi so začeli odpadati, čakalne vrste so se podaljševale, in ko je končno zmanjkalo anesteziologov in so operacije kljub uvozu hrvaških kolegov obstale, je postalo jasno, da je Pivec zavozil. FOTO: Tadej Regent/Delo