FOTO:Nakladači in lažnivci

Čudni časi so v medijih in politiki, družboslovci pa se še niso odločili, kako bi jih poimenovali. Kar nekaj kandidatov kroži: živimo v času lažnih novic ali fake news, obstajajo alternativna dejstva ali alternative facts, smo v poresničnosti fazi, ali kot pravijo Američani, post-truth era. Vsem tem izrazom je skupno to, da neki družbeni fenomen opredeljujejo s tem, kar ni. Torej da ni novica, ni dejstvo, ni resnica. Ne povejo pa, kaj je – kar je seveda ključni problem vsega tega zanikovanja. Prav nič ne pomaga razumeti. Ni čudno, da boj proti temu pojavu doslej ni bil uspešen. Fake news so še vedno močan dejavnik.Veliko ...