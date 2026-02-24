Vsak človek si ustvari svojo zasebno filozofijo in njej ustrezno razlago naključij.

»Dijaki, usoda je v vaših rokah,« sem bleknila v preblisku pedagoške modrosti. Maturant s filozofsko žilico je v trenutku vrnil žogico in spodrezal vsako možnost ugovora. »Profesorica, tole je protislovje,« je pripomnil in vljudno čakal, da doumem. Doumela sem in mu dala prav. Usoda, vsaj kot jo običajno razumemo, je onkraj posameznikovega dosega. Razkorak med vnaprejšnjo določenostjo in svobodno voljo vznemirja človeštvo od vekomaj. Je hvaležna tema filozofskih, verskih in bifejskih razprav. Če se želimo izogniti žolčnemu prepiru, nekaj kompromisa ne škodi. »Bog je kot garmin,« je vse navzoče presenetila sestra Judita, voditeljica duhovnih vaj. »Ljubeznivo nas vodi in od časa do časa zavzdihne: preračunavam.« Z nekaj vesti lahko sklenemo, da ne glede na vzvode, ki nas gibljejo, velja ...