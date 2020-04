Napake, izkrivljanja, resnica

Odločila sem se poiskati besedo meseca – lastno, samoizolirano, a vendar Delovo, se pravi iz Dela pobrano. Izkazalo se je, da mi bolj kot beseda ustreza skupina besed, potemtakem sporočilo meseca. Izbrala sem, no, pravzaprav me je izbral koronavirus in pa literatura oziroma zavezništvo v podporo knjigi.Najprej so se ponudile z velikimi črkami izpisane besede, na prvi strani: »Nad vsem mora biti svoboda, da se pove resnica!« Kontekst nam je vsem znan, saj se v teh časih nihče ni mogel izogniti seznanjenosti s kitajskim mestom Wuhan, kjer se je decembra 2019 začela čudna bolezen, ki jo povzroča nov virus, vreden kraljevskega ...