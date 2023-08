Napovedovanje in načrtovanje

V kolumni preberite:

Vremenska napoved je bila še nedavno stvar predvidljivega vsakodnevnega obreda, oddih od politike in črne kronike, predvidljiva (četudi včasih nezanesljiva) napoved vremenskih razmer za nekaj naslednjih dni. Vsaj tako se nam zdi danes, ko s strahom zremo v nove napovedi neurij in obilnega deževja. Leta 2023 vremenska napoved ni več predvidljivost, ampak strah pred nevarnostjo, ki lahko dobesedno čez noč usodno spremeni naše življenje. Katastrofalne poplave so podobno kot lanski uničujoči požari na Krasu napovedale novo realnost in razgalile, kako nepripravljeni smo kot družba na razmere, ki so že tu. Poplave pa je treba takoj po stabilizaciji razmer, odpravi škode in hitri zagotovitvi varnega doma vsem, ki so ga v poplavah izgubili, nujno vzeti tudi kot stresni test celotne družbe. Takšna, kakršno imamo, se namreč zunaj tednov, ko so kataklizme stvar televizijskih zaslonov, še vedno pretvarja, da grožnja mine s padajočo gladino ali pogašenimi plameni.