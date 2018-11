Prva trbovska gospodična Gabrič ni nikoli poredna. V svojih očeh ne. Čeprav jo pošteno ljudstvo vidi, da obožuje borovničke in jo sliši govoriti neprimerne izraze, ona na moje, vaše, naše … stroške poišče odvetnike in vse besno zanika. V predvolilnem času zanika še tisto, česar do zdaj ni. Vse pa plačamo mi. Pa ne samo to! Plačamo tudi marsikaj drugega … Erar za primer kaže, da je naša občina samo letos za odvetnike zdajala že okrog 25.000 evrov: 11.468 evrov pisarni Pirc Musar, 6237 evrov Sašu Ostrožniku, 5544 evrov Klari Kunovar in 3473 evrov odvetniški pisarni Mužina, Žvipelj in partnerji. Takoj za odvetnico Pirčevo so gostinske storitve v višini kar 11.426 evro. In to pri enem samem gostincu. V Mali mal'ci. A to še ni vse! Kar 115 tisoč evrov je občina februarja nakazala na račun trboveljske družbe Papaja, ki prodaja zelišča in čajčke. Verjamem, da trboveljske občinarje pri takšnih izdatkih kdaj pa kdaj zaboli tudi glava. A ta boli tudi narod, ki mu ni jasno, kako je mogoče, da je ekipa gospodične Gabrič tako žejna, da zmeče za pijačo in jedačo dvema podjetnikoma v enem samem letu prek 125.000 evrov! Narod pa za burek nima … In decembrske fešte sploh še vštete niso!



Srca so Trboveljčane zabolela, ko so v domačem nabiralniku te dni našli predvolilno zloženko Liste prve gospodične z nadnaslovom, da je njena ekipa naredila več, kot je obljubila. V hipu so se vsi po vrsti počutili – bedake. Bedake in konje. Le da je tudi v tem primeru na koncu v zraku obviselo vprašanje: kdo je tu bedak in kdo konj? Uradna statistika države Slovenije pravi, da je občina Trbovlje med letoma 2015 in 2017 načrpala 130,8 evropskega evra na prebivalca ali skupaj 2,131 milijona. Prva gospodična pa ljudem v predvolilni zloženki sporoča: »Na pogajanjih za razdelitev EU-sredstev med slovenskimi občinami smo si izpogajali največjo višino sredstev v Zasavju (7,2 milijona evrov) za občino Trbovlje.« Vsi želimo videti te milijone.



Laž stoletja je naslednji zapis na zloženki Liste Jasne Gabrič: »V pičlih 40 dneh smo sanirali skalni podor.« Kdo »smo«?! Sanacija podora pri Lafargeu, ki je brez DDV stala milijon evrov, je bila plačana iz interventne postavke državnega proračuna. Bivši minister Gašperšič se ob kitenju z njegovim perjem na stolu obrača, trboveljski volilci pa se upravičeno lahko počutijo čiste - topoglavce.



Kakšno srečo imajo Zagorjani! Njihov župan Švagan dobi državni denar in narodu nazorno pokaže, kam ga je vtaknil. V most vzdihljajev, pardon, ljubezni. Ko smo pri Zagorjanih: slišim, da so zagorski SLS ankete pokazale, da ljudje še zmeraj bolj zaupajo atu kot sinu Jelševarju. In tako je zdaj v tekmi za županski stol, kot že tolikokrat, ata Slavko, sin Primož pa na prvem mestu za občinski svet. Takoj za njim je bivši Švaganov član Iztok Živko, šef Tevela. Ki je svoj čas hotel biti Švaganov podžupan. Medtem ko Slavko listo izpopolnjuje s preverjenimi obrazi, jo je Švagan pomladil. »Stari lisec« že ve. Strašno luknjo, ki je v Švaganovem Zagorje gre naprej zazijala po odhodu Rudija Medveda k Marjanu Šarcu, je popolnil z mladeniči, kot sta Matej, novi v.d. direktorja občinske uprave in Jakob, ter z damo Metko. Nova zmagovita kombinacija, napoveduje prvi Zagorjan.