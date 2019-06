Naša draga Luna

It's the Moon!« (To je Luna!), je bil prvi angleški stavek, ki ga je sama od sebe povedala moja takrat še ne štiriletna hči. Malo pred tem smo se preselili v Liverpool in nekega večera sva gledali skozi okno na mesto. Bolj kot ulice in sosednje hiše ji je padla v oči svetla krogla na nebu.Tudi naši davni predniki niso mogli spregledati Lune. Razsvetljevala je (nekatere) noči, redno ponavljanje njenih men pa je bilo priročno za merjenje časa. To se odraža še danes v našem koledarju, v dolžini in imenu meseca.Luna se kot telo in simbol pojavlja v umetnosti in kulturi, v splošnem pogovoru, zanimivo, pogosto v zvezi z ...