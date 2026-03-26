Ogromno satelitov ima zelo ozek namen uporabe in jih poganja predvsem želja po dobičku in vplivu.

Milijoni satelitov in namerno osvetljevanje dela Zemljinega površja predstavljajo očitno težavo za astronomijo, ki raziskuje oddaljene zvezde in galaksije, od katerih skozi širjave vesolja do nas pripotuje zelo malo svetlobe. FOTO: Nancy Lapid/Reuters

Na dvorišču Burlington House v Londonu, kjer ima sedež britansko Kraljevo astronomsko društvo (angl. Royal Astronomical Society) so prejšnji teden odprli razstavo Naše krhko nebo (angl. Our Fragile Sky). Razstava fotografij, ki jo je zasnoval priznani popularizator znanosti in astrofotograf Max Alexander, opozarja na vse večjo nevarnost, ki jo hitro naraščajoče število satelitov in vesoljskih smeti predstavlja za okolje in sodoben način življenja. Prav tako prejšnji teden je podjetje Elona Muska Space X doseglo simboličen mejnik. V vesolje so poslali novo pošiljko satelitov Starlink in z njo je število aktivnih satelitov te megakonstelacije preseglo 10.000. Za primerjavo, skupno število aktivnih satelitov vseh drugih podjetij in držav je okoli 5000. V zadnjem letu izstreljujejo nove in ...