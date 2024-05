Nauki osi Fala–Bern

V kolumni preberite:

Elektrifikacija. Obnovljivi viri energije. Krepitev električnega omrežja. Težko bi si zamislili ključne besede, ki bolje povzemajo izzive energetske politike v enaindvajsetem stoletju. In to zaradi podnebne krize (resnici na ljubo tudi zato, ker to pač počnejo naše glavne trgovinske partnerice in bi nas bolj postrani gledale, če ne bi še mi). A samo zato, ker o nečem razmišljamo, še ne pomeni, da smo si te teme šele zdaj izmislili. Prav iste ključne besede so pestile že naše praprastarše. In morda se lahko od njih kaj naučimo.