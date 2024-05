Naveličani zmagovalcev

V nadaljevanju preberite:

V popularni glasbi je veliko zmagovalcev. »Zmagovalec si.« You're a winner. To je naslov skladbe ameriške pevke Angele Wilson. Pa povsem druge pesmi že pokojne disco dive Sharon Redd. Ali pa komada pozabljenega reperja Trossa. »Zmagovalec si« je, kakopak, tudi refren v pesmi »Zmagovalec« tehno dueta Pet Shop Boys. »Zmagovalec si, baby«, je naslov plošče pevca in siceršnjega zvezdnika RuPaula. »Samo zmagujem«, All I Do Is Win, je skladba DJ Khaleda.

To je le nekaj od prvih iskalnih zadetkov, iskalni algoritmi pa so se v zadnjem času poslabšali. A ne gre za to, da bi dobili izčrpen katalog. Niti ni cilj, da bi občudovali zmagovalne napeve, še manj, da bi nad njimi vihali nos. Navsezadnje naj bi že to bila zmaga, da tvoje pesmi predvajajo spletne radijske postaje. Pač pa popularne skladbe o zmagah lepo ponazarjajo, da je zahodna kultura obsedena z zmagovanjem in zmagovalci.