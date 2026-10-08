Navidezna preprostost vprašanj skriva nevarno kompleksno ozadje

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Včasih so stvari preproste in jih ni težko razumeti. Ko razumemo svet okoli sebe, se počutimo varne in pametne. Še posebno če enako misli tudi naše »pleme« – ljudje, s katerimi imamo veliko skupnega in so del našega mehurčka.

Pripadnost skupini somišljenikov nas še dodatno utrjuje v prepričanju, da imamo vsi skupaj prav. A velikost skupine, ki je prepričana o nekem prav, ni nujno povezana s pravilnostjo tega prepričanja. Velikost ni zagotovilo, da se skupina ne moti. Pomembneje je, ali ima dostop do verodostojnih in popolnih informacij ter ali ima sposobnost za razumevanje ne le preprostih, ampak tudi kompleksnih situacij.

Kajti življenje in svet pogosto nista preprosta. Stvari niso črno-bele. Tudi ko so na videz jasne, logične, zdravorazumske, očitne ... se hudič lahko skriva v podrobnostih, v netočnih ali manjkajočih informacijah, v kontekstu.

Na to me neredko spomnijo razprave v mednarodni in domači politiki. V teh predreferendumskih tednih, na primer, imajo na videz preprosta referendumska vprašanja kompleksno ozadje, ki pa ga mnogi ne želijo ali ne zmorejo videti in dojeti.

Življenje in družba sta veliko bolj zapletena od fizike. A tudi v tej znanosti, v kateri imamo, skladno z načelom Ockhamove britve, radi preproste, elegantne zakone in rešitve, poznamo primere, ko preprost opis nekega vprašanja ne deluje, ker so zakoni narave ponekod pač bolj zapleteni.

Primer je zgodba iz astronomije o tem, kako je človeštvo ugotovilo, iz česa so Sonce in druge zvezde.

Delčka Sonca ali katerekoli druge zvezde ne moremo prinesti na Zemljo in v laboratoriju analizirati njegove sestave. K sreči so že v 19. stoletju našli način, s katerim lahko ugotovimo kemijsko sestavo Sonca in drugih zvezd na daljavo, prek proučevanja njihove svetlobe, ki prispe do nas.

Belo Sončevo svetlobo so s prizmo »razpršili« v spekter različnih barv, podobno kot vodne kapljice v ozračju ustvarijo mavrico na nebu. Ugotovili so, da ta »umetna mavrica« ali spekter ni povsem neprekinjen, ampak vsebuje absorpcijske črte – lahko si jih predstavljamo kot temne črte v mavrici. Nastanejo tam – pri tistih valovnih dolžinah oziroma barvah svetlobe – kjer atomi in ioni v Sončevi atmosferi absorbirajo del svetlobe, ki prihaja iz notranjosti Sonca.

Ker ima vsak kemijski element značilen vzorec takšnih črt pri točno določenih valovnih dolžinah svetlobe, pusti v spektru značilen »prstni odtis«. Če torej v laboratoriju izmerijo prstni odtis določenega kemijskega elementa in nato enake črte opazijo v Sončevem spektru, lahko sklepajo, da je ta element prisoten tudi na Soncu.

Tako so v Sončevi svetlobi prepoznali odtise že znanih elementov, med njimi črte natrija, vodika, železa, kalcija. Izjema je bil element helij, katerega dotlej neznani prstni odtis so leta 1868 najprej zaznali v spektru Sonca. Sklepali so, da gre za nov element in ga poimenovali po grškem bogu Sonca. Nekaj let pozneje so ga zaznali tudi na Zemlji.

Andreja Gomboc, dr. fizike in profesorica astronomije na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici. FOTO: Matej Družnik

V spektrih Sonca in drugih zvezd so tako našli prstne odtise kemijskih elementov, ki jih poznamo tudi na Zemlji. Predpostavljali so – kar je bilo v tistem času povsem razumno – da več ko je nekega kemijskega elementa, več svetlobe bo absorbiral in močnejše (to pomeni temnejše) bodo njegove spektralne črte. Primerjali so moč Sončevih spektralnih črt z relativno zastopanostjo elementov v Zemljini skorji in na začetku 20. stoletja prišli do prevladujočega prepričanja, da je sestava Sonca in drugih zvezd zelo podobna sestavi Zemlje.

Vendar se je z boljšim poznavanjem atomske zgradbe snovi in kvantne fizike izkazalo, da moč črte ni odvisna le od količine kemijskega elementa, ampak nanjo vpliva tudi to, v katerem energijskem stanju so elektroni v atomih oziroma ionih, kar pa je odvisno od temperature zvezde. Še več, če je zvezda zelo vroča, bo vodik v njej popolnoma ioniziran in v svetlobi sploh ne bo pustil svojega prstnega odtisa, tudi če bo prisoten v velikih količinah. To je bila osnova doktorske disertacije Cecilie Payne-Gaposchkin, objavljene leta 1925, ki je analizirala spektre zvezd in pokazala, da so zvezde sicer res sestavljene iz elementov, kakršne najdemo na Zemlji, vendar je relativna zastopanost kemijskih elementov v Soncu zelo drugačna od tiste na Zemlji. Ugotovila je, da so zvezde sestavljene pretežno iz vodika in helija (ki na Zemlji predstavljata manj kot en odstotek njene mase).

Zgodba prinaša dva nauka.

V sodobni družbi »glasne« laži in preveč poenostavljene ali celo zmotne razlage lahko prepričajo tiste, ki v želji po preprostih razlagah in rešitvah niso dovolj kritični.

Prvi je, da preprosta razlaga, tudi če jo zagovarja večina in/ali največje avtoritete nekega področja, ni nujno pravilna, kadar je razumevanje dogajanja pomanjkljivo.

Drugi nauk je, da kemijski elementi, ki v spektru svetlobe povzročajo najmočnejše absorbcijske črte – ki so na neki način »najglasnejši« – niso nujno tudi najpogostejši. Podobno kot najglasnejši glasovi v politiki, medijih in na družbenih omrežjih ne izražajo nujno mnenja večine.

Vendar se tu podobnost med zvezdami in sodobno družbo konča. Dogajanje v zvezdah je neodvisno od tega, kako dobro ga, če sploh, ljudje razumemo in kaj si o njem mislimo. Zvezde svetijo ne glede na to. Drugače je v družbi, v kateri nerazumevanje dogajanja lahko privede do napačnih odločitev.

»Glasnost« kemijskih elementov v Soncu ne vpliva na količino drugih, »tihih« elementov. Nasprotno pa lahko v sodobni družbi »glasne« laži in preveč poenostavljene ali celo zmotne razlage prepričajo tiste, ki v želji po preprostih razlagah in rešitvah niso dovolj kritični. To lahko poveča število ljudi, ki take rešitve podpirajo, in prevesi tehtnico na stran nestrokovnih in škodljivih odločitev.

Navidez preproste stvari niso nujno preproste. Še posebno če so popreproščene z namenom zavajanja.

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Andreja Gomboc, dr. fizike in profesorica astronomije na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.