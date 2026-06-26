Navidezno reševanje resničnih težav

V srednji šoli so nas poslali na prakso v tovarno, da spoznamo, kako poteka tisto pravo, težaško delo, ki mu gresta čast in oblast. Iz Srednje naravoslovne šole, kakor se je v usmerjenih osemdesetih imenovala bežigrajska gimnazija, kjer so brneli računalniki podjetja Iskra Delta, smo šli na delo v Tovarno kovinske galanterije, ljubkovalno imenovano tekage. Iz softvera smo preklopili na težkometalski hardver, programiranje v pascalu in basicu smo zamenjali za delo v galvani, globokem vleku, lakirnici in stiskalnici ter na lastni koži, mišicah in ušesih izkusili, da je delo v kovinski industriji naporno, hrupno in vsega spoštovanja vredno. Danes, žal, gimnazijcev v tovarne ne pošiljajo več.