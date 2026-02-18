Navinškova revolucija

Minuli vikend so na slovenskih gimnazijah in srednjih šolah potekali informativni dnevi. Po več kot dveh desetletjih sem v spremstvu svojega najstarejšega osnovnošolca spet prestopila prag svoje nekdanje gimnazije. Vhodna hala v stavbi, svetel večvišinski prostor, je – vsa polna dijakov in tistih, ki bodo to še postali, njihovih staršev in učiteljev – delovala kot mesto v malem.

Gimnazija Bežigrad, zgrajena leta 1936 po načrtih arhitekta Emila Navinška, je bila prototip sodobne šolske arhitekture. Tipologija, kjer je koridorje nadomestila osrednja družabnokomunikacijska hala, iz katere se vstopa v učilnice, je bila inovativna in napredna v širšem, celo svetovnem kontekstu, tako v času zasnove kot še danes. Arhitekt je o svojem arhitekturnem razmišljanju leta 1969 v samozaložbi izdal knjigo The Revolutionary New Corridor-Free Systems in Architecture (Revolucionarni brezkoridorni sistemi v arhitekturi). V njej je objavil svoja dognanja o načelih gradnje brez hodnikov – prostorov, ki so po njegovem mnenju »najprimitivnejša neznanstvena oblika prometnega prostora«. Do konca kariere je realiziral 39 brezkoridornih šolskih stavb, večinoma v Ljubljani in okolici. Arhitektova dediščina je lahko navdih ne le v arhitekturni zasnovi, ampak kot celosten pristop k izboljševanju razmer bivanja z arhitekturo.