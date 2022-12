Navodila, kraljestvo za navodila!

V kolumni preberite:

Neslišno, pomešano med predpraznične priprave, stavke v javnem sektorju in popotresne sunke »afere Bobnar« (krivično poimenovane, saj gre kvečjemu za »prvo afero Golob«) se je v zadnjem tednu leta 2022 oglasila Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Novi zakon o RTV namreč predvideva, da enega izmed sedemnajstih svetnikov imenuje Sazu. Zakon stopa v veljavo, so opozorili v akademiji, a vendar Sazu sploh še nima postopka za imenovanje svojega predstavnika v svet. Zakon jim nalaga novo nalogo, hkrati pa so ostali brez navodil, kako naj jo izpolnijo. Zato ministrstvu predlagajo, naj čim prej sprejme podzakonske akte, ki bodo do potankosti uredili postopek, ki ga mora izpeljati Sazu.