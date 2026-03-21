Ne dan za molk, temveč refleksijo

Niti za trenutek ne smemo pozabiti, da je tudi od naše odločitve odvisno, ali bo ta realnost za naslednjega suverena – naslednje generacije – boljša ali slabša.

Jezen sem. Jezen zato, ker ne smem razložiti, na koga vse sem jezen in zakaj. Jezen sem, ker so nekatere stranke v zadnjih desetih dneh kampanje z bagerjem pregazile vse norme civilizirane politične tekme in svoje sramote skrivale za figovim listom nasprotnikovih zablod, istočasno pa od nas pričakujejo, da se držimo ne le črke, ampak tudi duha zakona, ki nam narekuje volilni molk. Jezen sem, ker so nas z vseh strani bombardirali z informacijami in »odkritji«, vedoč, da moramo kot zbegani kužki teči za njimi, jih poskušati preveriti ali ovreči, tako da sploh nimamo časa za bistveno – analizo, ki na rigorozen način razloči in oceni različne plasti afere. In to je bil ves namen. Preprečiti refleksijo. Pritisniti na volivce, da se odločimo – ne na podlagi čustev, kot ponavadi slišimo (kot da ...