Ne gre samo za ekonomijo

Udarni predvolilni slogan Za ekonomijo gre, butec (It's the economy, stupid), ki ga je pred 31 leti v Ameriki uspešno lansiral strateg takratne Clintonove predsedniške kampanje, se je kasneje večkrat izkazal za univerzalno uporabnega. Ob njem se lahko zamislimo tudi ob pogledu na slovensko politično krajino, kjer sta ekonomska pamet in logika neredko preslišani. Tudi za aktualnega premiera in vlado (makro)ekonomija očitno ni prioriteta, pa čeprav bi bil zadnji čas, da jo vladna politika upošteva pri svojih odločitvah. Če politiki slabo razumejo ali celo ignorirajo makroekonomsko in finančno okolje, to na koncu poslabša blaginjo ljudi in možnosti za stabilen razvoj.

Kaj je v danih razmerah visoke inflacije in pešajoče rasti ustrezno ukrepanje ekonomskih politik? Zakaj je skrajni čas, da se vlada začne ukvarjati z makroekonomijo?