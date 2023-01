Ne pij, ko živiš

V nadaljevanju preberite:

Pred nekaj dnevi je kanadski nacionalni center za zlorabo drog in odvisnosti objavil končno poročilo svoje zadnje raziskave, ki bo gotovo še dolgo odmevalo vsepovsod. V dolgo in turbulentno zgodovino človekovih srečevanj z opitostjo od alkohola so vtaknili tri opozorilne zastavice, če že ne moremo zapisati žeblje v krsto veličastne tradicije vdajanja alkoholni omami: kanadski vladi so sporočili, da – prvič – nobena količina alkohola ni varna, da sta – drugič – že dve pijači na teden tvegani in – tretjič – da bi bilo na embalažo alkoholnih pijač smotrno dodati preprosto opozorilo, da alkohol povzroča raka. Svetovna zdravstvena organizacija se strinja.