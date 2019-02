»Ne vrag, le sosed bo mejak«

Ciniki imajo prav. Polemike okoli proslave v Bazovici je treba razumeti v kontekstu evropskih volitev. Nimajo pa prav, ko menijo, da so tovrstne polemike poljubne in nesmiselne. V njih so koncentrirane tesnobe zgodovinskega trenutka in kljub svoji predvidljivi politični folklori povzemajo dileme in strahove našega časa.



Na volitvah, kjer bodo tradicionalna politična razmerja, na katerih sloni evropski red, prvič resno postavljena pod vprašaj, je razumljivo, da na površje privrejo stare strasti in komaj zamere, ki smo jih šele nedavno pokopali. Povsod na celini je politično ozračje razgreto do skrajnosti. Vsaka iskrica sproži požar. Nastop italijanskih politikov v Bazovici je pokazal, da so nekatere drže, za katere smo upali, da so preživete, spet privrele na dan. Kar bi bilo še pred desetletjem nezamisljivo – da bo predsednik evropskega parlamenta javno izrazil iredentistične skomine in se na to nihče v Evropi, razen neposredno prizadetih, ne bo primerno odzval – je postalo del nove normalnosti.



Vihar v kozarcu vode se ni razbesnel le zato, ker smo v času, ko politiki na obeh straneh meje nabirajo točke za bližajočo se kampanjo. Epizoda je dobila apokaliptične razsežnosti, ker je razkrila razpoko v evropskem političnem konsenzu. Iz nje je zavel vonj po žveplu, ki ga dobro poznamo predvsem ljudje iz mejnih področij.

Sojenje katalonskim politikom

Isti teden, ko sta si predsednik evropskega parlamenta in slovenska komisarka prek družabnega omrežja izmenjavala polemične puščice, kakršnih zaposleni v kabinetih evrokratov ne pomnijo, se je v Madridu začelo sojenje proti katalonskim politikom in predstavnikom civilne družbe. Na milijone ljudi lahko prek prenosnih telefonov v živo spremlja proces, ki se opira na pravne kategorije in argumente, o katerih smo mislili, da se znotraj Evropske unije ne morejo več pojaviti.



Med njimi je na desetine političnih izgnancev iz Španije, raztresenih po evropskih državah. Nekateri izmed njih, kot hiphop pevec Josep Arenas Valtònyc, pravnomočno obsojen zaradi svoje umetnosti, spet drugi, kot nekdanja katalonska opozicijska poslanka Ana Gabriel, na begu zaradi besed in glasov, oddanih v parlamentarni razpravi. Tehnologije 21. stoletja nam posredujejo podobe iz globokega 20. stoletja.



V istem tednu je ameriški predsednik napovedal uvedbo izrednega stanja, madžarska oblast pa istočasno, ko napoveduje novo kampanjo za povečanje rodnosti, spretno prikrojeno tako, da ne pušča dvoma, da je vzgoja otrok predvsem naloga žensk in države, nadaljuje čistke proti akademskim institucijam (zdaj je na vrsti častitljiva Akademija znanosti). Kampanja, ki bi jo brez prevelikih popravkov lahko vrteli v kinematografih Mussolinijeve Italije, je požela navdušenje številnih konservativcev širom po Evropi, ki so tako pokazali, da so se brez zadržkov pripravljeni ukloniti avtoritarni oblasti, če le promovira njim ljube socialne politike. Pri čemer sploh ni več pomembno, ali bodo ti ukrepi imeli kakršenkoli učinek.

Sredinec »globalizmu« ali »neoliberalizmu«

Politike z merljivimi rezultati, tako značilne za tehnokratski liberalizem prejšnjih desetletij, so v obdobju identitetnih politik očitno pase. Konservativna desnica postaja vse bolj podobna radikalni levici, ki je pripravljena častiti kateregakoli samodržca iz tretjega sveta, če le sprejme ukrepe, namenjene izboljšanju položaja revnih. Dejanski učinki so manj pomembni. Pomembna je gesta. In vzhičenje, ki ga ideolog čuti, ko njegov ljubljenec pokaže sredinec »globalizmu« ali »neoliberalizmu«.



V tej mrzlični klimi globalnega kulturnega boja, kjer stare avtoritarne sile in novi populisti spretno obujajo trike, ki jih je etablirana politika pustila v ropotarnici prejšnjega stoletja, je polemika, kakršna je izbruhnila ob bazoviški proslavi, pravzaprav dobrodošla. Opomni nas, da smo vse to nekoč že videli. Da v držah, ki navdušujejo hipsterske provokatorje z obeh ideoloških polov, v resnici ni nič svežega, temveč zaudarjajo po postanem. To zgodbo poznamo in vemo, kako se konča.



In tu se pojavi tudi asimetrija med družbenim ozračjem v Italiji in v Sloveniji. Čeprav Slovenci zahodnim sosedom težko brez hipokrizije očitamo nerazčiščeno preteklost in spogledovanje z nedemokratično dediščino, je pri nas vendar prisotna nekakšna nagonska zavest, ki v kritičnih trenutkih zmaga nad nacionalističnimi vzgibi. V deželi, kjer nihče ne živi več kot dve uri vožnje od meje in kjer so spomini na surovost blokovskih delitev bolj travmatični kot pri sosedih, ki so svoje zgodovinske travme že takoj po vojni utopili v plohi ameriških dolarjev, nostalgija po zlatih časih zaprtih nacionalnih držav ni resen politični dejavnik.

»Ne vrag, le sosed bo mejak«

Evropa, v kateri vrednote liberalne demokracije niso le mrtva črka na papirju, je edino okolje, kjer Slovenija lahko prosperira. Zato je ohranitev evropskega reda s svojim zapletenim in včasih okornim ustrojem medsebojnega nadzora in varovanja človekovih pravic naš prvi in poglavitni nacionalni interes. Enako sicer velja za vse evropske narode. A morda je Slovencem, zaradi naše majhnosti in zgodovine, to prej jasno kot drugim.



Če živiš v senci rimskega »oltarja domovini« in podobnih marmornatih spomenikov imperialističnih skomin, ki krasijo evropske metropole od Londona do Budimpešte, je lahko nostalgija po nekdanji nacionalni slavi postano privlačno zatočišče pred zapletenimi problemi sedanjosti, za katere ni enostavnih rešitev. Če pa je najbolj imenitni spomenik v tvoji prestolnici kip pesnika, ki je narodno usodo vezal na vizijo sveta, v katerem »ne vrag, le sosed bo mejak«, se izzivi zahodne civilizacije lahko izrišejo jasneje. A tudi njene zablode in stranpoti.