Nebesa na Zemlji

Ah, Dubaj. Mesto luči, poslovnih priložnosti, vplivnežev, neskončnega instragramiranja, lepih in premožnih, prav tako tudi nakupovalna meka, srečevališče utajevalcev davka ali ljudi, ki nimajo početi kaj pametnejšega kot viseti v zadnji trendovski destinaciji, je pred kratkim doživelo svojih pet minut distopične streznitve.

Lektorji distopijo radi popravijo v negativno utopijo, kar je lepo in prav, sam pa bi si za potrebe pričujoče kolumne izposodil še termin imaginarne utopije oziroma v utopijo preoblečene distopije, ki je, bodimo iskreni, pravšnja definicija sodobnega Dubaja, zgrajenega na umazanem denarju, sodobnih sužnjelastniških razmerjih, slabo plačani delovni sili in nudenju zatočišča ljudem najslabše sorte. Da gre za okoljevarstveno katastrofo, ki samo za osnovni pogon (na primer razsoljevanje vode) porabi enormne količine energije, je jasno sam po sebi.