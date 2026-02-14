Nedotakljivi

Če mislite, da se je pedofilska mreža, v katero so vpleteni najvišji nosilci finančne in politične moči, zdaj nenadoma sesula, se hudo motite.

Teorija zarote, da svetu vlada ozka klika, ki ima lovke prepredene po vsem svetu in v zakulisju odloča o tem, kako bomo živeli, je z objavo Epsteinovih dokumentov izgubila predznak teorija. Ostala je le zarota. Zarota proti vsem nam, ki nam finančne, politične in tudi akademske elite že desetletja servirajo zgodbo, da je ključ do uspešnega delovanja družbe v meritokraciji in spoštovanju postavljenih pravil. Prepričujejo nas, da imamo vsi enake možnosti. Da formalna izobrazba vodi iz revščine in nam bo omogočila vzpon po socialno-ekonomski lestvici. Da torej ni pomembno, ali smo se rodili v revščino ali pa milijarderjem z zvezami po vsem svetu. Ali pa vsaj milijonarjem z zvezami pri kakem županu ali ministru. Vse te začetne prednosti da izniči meritokracija, ki nagrajuje delovne in ...