Negotovost ni nevednost

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Je danes vroče? Na prvi pogled je odgovor preprost. Pogledamo na termometer, ki pokaže 31 stopinj Celzija. Toda ta številka sama po sebi ne pove veliko. Je takšna temperatura za ta kraj in ta čas leta običajna? Se podobni dnevi pojavljajo vsako poletje ali je nekaj, kar je bilo pred desetletji redkost, postalo zdaj precej bolj pogosto? Prav takšna vprašanja so v središču nove spletne strani Podnebnik.org, ki zna trenutno temperaturo postaviti v zgodovinski kontekst. Če, denimo, pokaže, da je bila povprečna temperatura v Ljubljani v zadnjih 24 urah med najvišjimi petimi odstotki primerljivih dni od leta 1950, dobimo informacijo, ki je sam pogled na termometer ne ...