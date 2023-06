Nehumana dobrota

V nadaljevanju preberite:

In dobili smo umetno inteligenco. Prišla je prav po tiho. 30 novembra lani je kalifornijsko podjetje svetu dalo Chat GPT.

Pol leta kasneje ugotavljamo, da je to menda najpomembnejši mejnik zgodovine. Ne samo človeštva, nemara celega planeta. Morda celo vesolja. Ustvarili smo umetno življenje, ki razmišlja in se zaveda samega sebe. Kmalu bo menda celo čustvovalo. Trenutno lahko misli z inteligenco Alberta Einsteina, čeprav so mnogi ob splavitvi življenja brez ogljika najprej pomislili na Albertovega stanovskega frenda Juliusa Roberta Oppenheimerja – fizika, ki je dal človeštvu atomske bombe. Slednjemu je tistega dne, ko je svet prvič jedrsko poblisnil, ušel znameniti verz iz Bhagavad Gite.