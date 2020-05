Neizmerno navdušenje nad paradiranjem

Leta 1960 bi bilo pet odstotkov ameriških republikancev in štiri odstotke demokratov »nezadovoljnih«, če bi se njihov sin ali hči poročila z nekom iz nasprotnega političnega tabora, leta 2010 pa to ne bi bilo po volji kar polovici republikancev in tretjini demokratov. Pozneje takih anket niso več izvajali, verjetno pa se je v zadnjem desetletju ta številka še precej zvišala.Bolj ko o kakšnem izjemnem povečevanju razlik med obema političnima poloma bi na podlagi teh podatkov lahko sklepali o izjemnem naraščanju medsebojnega sovraštva.Res stara sintagma o tem, da se v ZDA republikanci in demokrati na oblasti izmenjujejo bolj ...