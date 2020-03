Neizogibna politizacija

V središču Barcelone so pred dnevi opazili merjasce, v beneški Veliki kanal pa so se vrnili delfini, ki veselo čofotajo v vodi, ki je postala kristalno čista kot v kakšni Canalettovi veduti. Na ozadju strašljive spokojnosti, v katero so se pogreznila številna evropska mesta – in še strašljivejšega vrveža, ki se še kar sliši v drugih – se odvijajo tragedije, ki so bile še pred tremi tedni nezamisljive. V Bergamu, kjer so se osmrtnice razširile na deset strani lokalnega časopisa, so krematoriji in mrliške vežice tako natrpani, da so morali mobilizirati vojaška vozila za prevoz krst v sosednje pokrajine. In medtem ko so ...