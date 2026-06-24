Neizpolnjeni dolg samostojne Slovenije

Vidnost je pogoj za identiteto in poistovetenje z osnovnimi gradniki družbe. To sta zelo dobro razumela cesarstvo in socialistična republika.

Kje v prostoru se kaže država? Če od železniške postaje v Krakovu potujete do Trsta z vlaki po trasi nekdanje Južne železnice, boste doživeli pet različnih držav in uradnih jezikov ter še mnogo več različnih pokrajin in zgodovinskih izkušenj od karpatskih gora do kraškega roba. Stavbe železniških postaj na poti pa si bodo na moč podobne. Sto osem let po propadu habsburškega cesarstva v arhitekturi železniške infrastrukture še danes odzvanjajo odmevi davno minulega reda upravnega in kulturnega sveta podonavske monarhije. Zakaj tudi ne: stavbe so solidno zidane, njihove sprejemnice dovolj prostorne in zapeljivo pražnje, zasnova pisarn sicer zastarela, a fleksibilna, umeščenost v mesta je prvorazredna, javni prostori okrog njih so večinoma kakovostno zasnovani s trgi in parki, umirjen ...