Nekaj se je zgodilo

Nikoli prej se ni še nič zgodilo. Vsaj za človeka moje starosti ne, vsaj zunaj moje osebne zgodbe ne. Svoja življenja smo vodili s sorazmerno predvidljivostjo, vse je nekako – potekalo.Kdaj pa kdaj smo fantazirali, kako bi bilo, če bi se kaj zgodilo – denimo vojna ali prihod vesoljcev –, pa se nam je vsem to zdelo tako nemogoče. Zdaj pa se je vendarle nekaj zgodilo. Nenadoma je bila izdana naša gotovost. Naše stare zgodbe o tem, kdo smo in kaj naj počnemo, so bile zaradi nepričakovanih dogodkov pripeljane pred razsodnika.Danes je veliki četrtek, prvi od dni, v katerih kristjani podoživljamo izdajo, obsodbo, trpljenje in ...