Zelene in druge ovire

Zelo veliko upanja na izboljšanje gospodarskega stanja v srednji Evropi temelji na učinkih nemškega posebnega sklada za infrastrukturo in ogljično nevtralnost, ki naj bi okrepil investicije ter s tem tudi povpraševanje po izdelkih in storitvah iz Slovenije. Navedeni sklad naj bi pospešil gradnjo in obnovo šol, vrtcev, cest, železnic in digitalne infrastrukture z javnimi sredstvi v skupni vrednosti 500 milijard evrov za obdobje 12 let. Odločitev, ki so jo v nemškem parlamentu sprejeli marca letos, je temeljila na spremembi nemške ustave, kar je zahtevalo dvetretjinsko večino. To je pomenilo tudi efektiven odstop od vodenja restriktivne fiskalne politike.