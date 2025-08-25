Nemški problem

V nadaljevanju preberite:

Das Problem. Nekoč je to bila najljubša beseda nemških učenjakov. Problem je bilo vse, kar na prvi pogled ne gre skupaj. Das Adam Smith Problem. Kako je lahko en sam škotski filozof napisal dve tako različni knjigi, kot sta Bogastvo narodov in Teorija moralnih čustev? Das Hamlet Problem. Zakaj naslovni junak Shakespearove drame ne ukrepa bolj odločno? Das Karl Marx Problem. Od kod tako velika razlika med vrednostjo in izkoriščanjem na eni strani ter ceno in dobički na drugi? Probleme so imeli tudi naravoslovci. Recimo das Artenproblem, problem živalskih vrst. Kje potegniti ločnico med dvema sorodnima vrstama? Kdaj se zaradi evolucije vrsta tako spremeni, da postane nova?