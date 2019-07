Nenamerna umetniška provokacija

Nočni pohod mazačev, ki se je spravil na ljubljanske spomenike NOB in revolucije, je doživel takojšen in enoglasen odziv politične in kulturne elite. Oglasil se je celo predsednik republike ter dejanje obsodil z ostrino in hitrostjo, kakršne pri njem nismo vajeni. Mediji so enoglasno poročali o vandalizmu. Emfatično poudarjanje umetniške vrednosti pomazanih skulptur (Kalin, Tršar!) ni puščalo možnosti za heretično domnevo, da bi lahko šlo za kaj drugega kot barbarski napad na spomenike, ki so nesporna dediščina vseh.Hitra in ubrana vehementnost odzivov je bila v tako očitnem nasprotju z apatičnim molkom, ki pri nas ...