Neprijetna sporočila z obvezniškega trga

V nadaljevanju preberite:

V obdobjih tako nižje inflacije in nižje realne gospodarske rasti, ki skupaj odražata nominalno dinamiko bruto domačega proizvoda, postanejo razprave o fiskalni vzdržnosti javnega dolga spet bolj aktualne. Med večjimi evropskimi državami so te najbolj izrazite v Romuniji in Franciji. V prvi je javnofinančni primanjkljaj še celo malo pod maastrichtsko mejo 60 odstotkov BDP, kljub temu da država ni v območju evra, vendar je zaradi večletnega primanjkljaja (letos naj bi ta znašal še vedno okoli osem odstotkov BDP) njegova dinamika povečevanja zelo neugodna. Nekaj paketov fiskalne konsolidacije v obliki zvišanja davkov in znižanja javnih izdatkov naj bi vodilo k zniževanju realne rasti BDP na približno odstotek v letošnjem letu, prav tako pa naj bi bila rast tudi v prihodnjem letu šibka (okoli dva odstotka BDP). Romunsko gospodarstvo vseeno ni sistemsko za EU27, saj znaša njegov BDP okoli 370 milijard evrov oziroma dva odstotka EU27.