Nesimetrična razdvojenost

Če se ozremo na strukturo glasov, se nam takoj razkrije, od kod izhaja prednost Pirc Musarjeve pred Logarjem. Ta pa je v resnici prednost levosredinskega pola pred desnosredinskim. Naj ponazorim s primerom. Ko sem v volilnem okraju Nova Gorica I (ta obsega podeželska območja upravne enote Nova Gorica) šel gledat rezultate po voliščih, sem nemudoma opazil vzorec: kdorkoli vsaj malo pozna družbeno in politično klimo posameznih vasi, je lahko brez težav uganil, kako so glasovale. Zato sem se šel igrico: za vsako volišče sem ugibal, kdo je zmagal, in nato preveril rezultate – od približno šestdesetih volišč sem mimo ustrelil le v treh. Vprašati sem se moral le: kdo bi zmagal v tej vasi (na podeželju volišča pač večinoma ustrezajo posameznim vasem), če bi se spopadla generični levosredinski in generični desnosredinski kandidat, ne oziraje se na aktualne politične polemike, ekonomske okoliščine ali všečnost posameznega kandidata. Ko sem vprašanje zastavil tako, sem uganil s 95-odstotno točnostjo.