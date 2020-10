Neskončno leto

Manj kot tri mesece bo še z nami. Prismojeno bi bilo odštevati. Čas mine veliko počasneje, ko strmimo v uro. To ve vsak, ki je že kdaj koga čakal. A žal letos ni leto, ko bi se bilo varno zamotiti. Preostane samo, da ga živimo v vsej njegovi grozi in preživimo. To leto se vleče bolj, kot pravi koledar.Poleti je jezikoslovec Danny Bate čivknil serijo duhovitosti, s katerimi je zadel pod površje današnjega časa. »Leto 2020 so izumili zgodovinarji, da bi prodali več zgodovine. Komaj čakam, da bo prva univerza ustvarila oddelek za dvatisočdvajsetne študije.« Tako pa si je zamislil pogovor na univerzi v prihodnosti: »Bi bili ...