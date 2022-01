Nesmrtni problemi

V nadaljevanju peberite:

Zares nesmrtna je ta želja po nesmrtnosti. In v zadnjem času je v novem razcvetu. Vlaganje v zagonska podjetja, ki obljubljajo večno mladost, je postalo nov hobi milijarderjev. Ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in ruski zgodnji podpornik Facebooka Juri Milner sta združila moči v ozadju firme Altos Labs (ta mesec sta celo prepričala glavnega znanstvenika farmacevtskega giganta GSK, naj menja službo in pride k njima). Soustanovitelj Googla Larry Page je na noge postavil tudi Calico Labs, konkurenčno podjetje. Obe družbi želita obrniti staranje.

Ime Petra Thiela, soustanovitelja PayPala in zgodnjega podpornika Facebooka, pa se v javnosti kljub demantijem že vrsto let povezuje z zagonskim podjetjem Ambrosia. Ta prodaja tako imenovano parabiosis, kot imenujejo svoj način »zdravljenja« starosti – starim ljudem vbrizgava krvno plazmo mladih (pač, napredek v primerjavi z madžarsko grofico Elizabeto Báthory, ki naj bi konec šestnajstega stoletja prisegala na kopeli iz krvi mladih devic).