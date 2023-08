Neubesedljiva povodenj

V nadaljevanju preberite:

Besnenje narave presega hladno strokovno besedišče in kliče stran od znanstvenih opisov k vzklikom, kletvam, molitvam in molku. Poskusi, da bi tragedijo karseda hitro osmislili, enoznačno interpretirali in zanjo našli krivca, so vseeno kmalu napolnili socialna omrežja. Nekateri so razloge za ta urnebes iskali v napačnih politikah te ali one opcije: stvar da nas je udarila zato, ker smo pozabili na naravo, ali pa zato, ker smo pozabili na našo moč za upravljanje z njo. Ujmo da je mogoče razumeti kot povabilo k refleksiji o podnebnih spremembah; ali pa kot kritiko najstniškega populističnega okoljskega katastrofizma; kot spodbudo k izboljšanju infrastrukture; kot lekcijo o pomenu sodelovanja itd. Vse to je seveda možno. Ampak ali ni del resnice dogodka tudi njegov neposredni nagovor, nagovor, ki predhodi vsaki interpretaciji?