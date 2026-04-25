Neustavljivi predmet drvi proti nepremični sili

Polarizacija se krepi, politični sistem, namenjen njenemu brzdanju, pa posledično postaja vse bolj tog in neizprosen do začasnih večin.

Ne vem, koliko se v sodobni politologiji še vedno bere in upošteva delo nizozemsko-ameriškega učenjaka Arenda Lijpharta, toda njegova distinkcija med sporazumnimi in večinskimi demokracijami se mi zdi zelo koristna za osvetlitev sedanjih zadreg v slovenski politiki – in dobra razlaga, zakaj s polno paro, med navdušenim vriskanjem političnih navijačev, drvimo v smer, ki bo, po strukturni nujnosti, povzročila frustracije na vseh straneh ter dodatno poškodovala našo demokratično kulturo. Demokracija, ki deluje na podlagi sporazumnega modela odločanja, po Lijphartu predvideva sodelovanje širokega spektra družbenih in političnih akterjev. V takšnih modelih odločanje poteka s previdnimi, a zanesljivimi koraki. Luka Lisjak Gabrijelčič. FOTO: Blaž Samec Je zamudno, a stanovitno. Uskladiti je ...