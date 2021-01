Nevarne lepljive ideje

V nadaljevanju preberite:

Odkar se spopadamo z epidemijo bolezni covid-19 in še posebno zdaj, ko se je začelo množično cepljenje, smo priča porastu najrazličnejših napačnih in zavajajočih informacij o naravi virusa, resnosti bolezni in varnosti cepiva. A ko se odzivamo na neresnice, se moramo zavedati, da se med ljudmi z lahkoto širijo predvsem zgodbe, ki so posebno »lepljive« za naše možgane. To pomeni, da se brez težav prenašajo iz glave v glavo, ko pa se enkrat usidrajo, se jih večina ljudi le težko znebi.