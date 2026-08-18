Nevarnosti nove odvisnosti

Zeleni prehod je v pomembni meri usmerjen v manjšo odvisnost od fosilnih goriv, predvsem prek sistema ETS in finančnih spodbud, ki spodbujajo zmanjšanje izpustov CO2. Zmanjšuje se poraba premoga in naftnih derivatov, v proizvodnji električne energije pa se vsaj za nekaj časa še povečuje poraba zemeljskega plina. Vendar zelenega prehoda ni brez surovin, ki so potrebne pri večanju elektrifikacije v gospodarstvu. Pomislimo le na električna vozila, baterijske sisteme, močnejše transformatorje, vetrne elektrarne ter potrebo po večji dolžini in moči vsega kablovja, ki vse bolj razpršen sistem proizvodnje električne energije povezuje v celoto. V zadnjem zaključenem letu 2025 je bila že skoraj polovica (natančnejše 47 odstotkov) električne energije v EU-27 proizvedena iz obnovljivih virov. Toda ...