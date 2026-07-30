Nezmožnost, da bi zdržal v lastni sobi

Sam Altman, izvršni direktor podjetja OpenAI, eden od stvariteljev najslavnejše umetne inteligence, je ta teden dejal: »Človeška družba ne bo nikoli ukinila dela, saj si ljudje naskrivaj želijo ostati zatopljeni v delo.« Se pravi, Altman trdi, da ljudje v resnici nočemo stanja, v katerem bi namesto nas delal stroj ali robot ali umetna inteligenca, kot je chatgpt, saj bi s tem izgubili svoj življenjski smisel, ki je ta, da smo zaposleni z nečim (»busy« v angleščini). Altmanova trditev je šokantna. Šokantna ni samo zaradi svoje vsebine, ampak predvsem zaradi človeka, ki jo je podal. Altman upravlja strašansko premoženje; po Forbesovi oceni znaša njegova vrednost dobre tri milijarde evrov. Njegov OpenAI skupaj s podjetjem Anthropic vodi v tehnološki tekmi na področju umetne inteligence. ...