Neznanka: Hormuška ožina

Mesec dni od začetka konflikta v Iranu smo priča precej drugačnemu scenariju kot junija leta 2025, ko so ZDA v 12 dneh napadle tri objekte v Iranu, namenjene proizvodnji jedrskega goriva. Dvanajstdnevna vojna se je hitro zaključila, cena nafte brent pa se je v tem obdobju za kratek čas povzpela s približno 60 na 75 dolarjev za sodček. Tudi tokrat je začetek vojaške akcije proti Iranu namigoval na podoben scenarij. Po mesecu dni pa ugotavljamo, da so razmere postale vse resnejše ter da so napadi Irana na transportno in energetsko strukturo zalivskih držav vse bolj učinkoviti z vidika zaustavitve dela proizvodnih kapacitet, tako za nafto, naftne derivate, zemeljski plin kot številne druge derivate, kot so umetna gnojila. Prav tako je Hormuška ožina le omejeno prehodna, za malo ladij.